Nur Einer ist besser: Neugebauer gewinnt Silber im Zehnkampf

Nach einem ganz starken ersten Wettkampftag war Neugebauer als Führender in die Entscheidung um die Medaillen gegangen, doch dann wackelte der deutsche Rekordhalter plötzlich, seine zuvor gezeigte Sicherheit war etwas weg. Viele Fans fühlten sich schon an die WM im Vorjahr erinnert, als Neugebauer noch auf Rang fünf abrutschte. Doch diesmal wehrte sich der Modell-Athlet erfolgreich - und konnte am Ende über eine Medaille jubeln.

Der ehemalige Welt- und Europameister Niklas Kaul blieb hinter den Erwartungen zurück und landete mit 8445 Punkten nur auf Platz acht. Till Steinforth (Halle) belegte Rang 15 (8170).