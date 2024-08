Ingebrigtsen betreibt Wiedergutmachung - Wanyonyi und Kipyegon schreiben Geschichte

Kipyegon in Rekordzeit zum Hattrick

Mittelstrecken-Königin Kipyegon machte als erste Frau das historische Gold-Triple über 1500 m perfekt. Die Weltrekordlerin krönte sich am Samstag in einem spannenden Rennen zum bereits dritten Mal in Folge zur Olympiasiegerin, die Kenianerin war im Stade de France in olympischer Rekordzeit von 3:51,29 Minuten nicht zu bezwingen.

Silber ging in einem spektakulären Finish an die Australierin Jessica Hull (3:52,56) vor Georgia Bell aus Großbritannien (3:52,61). Die deutsche Starterin Neele Wessel (Berlin) war im Hoffnungslauf ausgeschieden.

Kipyegon holte ihre bereits zweite Medaille bei den Sommerspielen in Paris. Die 30-Jährige war über die 5000 m zunächst disqualifiziert worden, nachdem sie als Zweite über die Ziellinie gelaufen war. Die Bestrafung wurde nach einem Protest aber zurückgenommen.