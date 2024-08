"Das größte Spiel unserer Karriere": DHB-Team lechzt nach dem Handball-Wunder

© getty

Letzter deutscher Pflichtspielsieg gegen Dänemark 2016

Zumal Selbstvertrauen und Selbstverständnis der deutschen Mannschaft mit jedem Spiel gewachsen sind. Erst die starke Vorrunde, gekrönt mit dem Gruppensieg, dann die verrückten K.o.-Spiele gegen Spanien und Frankreich.

"Ich glaube, dass wir in einem Spiel jede Mannschaft schlagen können", sagt Golla und nennt die finale Erfolgsformel: "Wenn unsere Torhüter so performen wie in den letzten Spielen, wenn wir diesen Spirit wieder reinkriegen, dass wir alle füreinander kämpfen, dann, glaube ich, haben wir eine Chance."

Den letzten deutschen Pflichtspielsieg gab es bei der EM 2016 in Breslau, Deutschland gewann seinen bis dato letzten Titel.