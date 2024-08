DFB-Schock! Deutschland im Halbfinale gegen die USA ohne Alexandra Popp

"Klar ist Alex wichtig", sagte Hrubesch zu Popps Rolle im Team: "Aber für mich zählt nur die Mannschaft."

Deutschland hatte in der Gruppenphase gegen die USA 1:4 verloren. Popp spielte beim Turnier in Frankreich nach dem Ausfall von Lena Oberdorf im defensiven Mittelfeld. In einem möglichen Finale oder Spiel um Platz drei könnte sie in den Kader zurückkehren.