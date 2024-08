"Sonst geht das nicht": Deutsche Paralympics-Starter üben Kritik

Rollstuhlbasketballerin Maya Lindholm sieht die Wurzel der Probleme in der Förderung bereit im Bau von inklusiven Sportstätten, die Rückstände gegenüber ander Nationen diesbezüglich seien enorm. "Ich spiele Rollstuhlbasketball und muss eben mit dem Rollstuhl in die Halle. Ich brauche einen Aufzug, barrierefreie Toiletten und Duschen, sonst geht das nicht", sagte die Paralympics-Siegerin von 2012. In Deutschland sei das vielerorts nicht der Fall.

Leichtathletin Lindy Ave sieht den Parasport generell in Sachen Sponsoring weiterhin benachteiligt. "Egal, ob es die Weltmeisterschaften, Europameisterschaften sind oder Olympia, die Paralympics stehen immer hinten - obwohl sie mehr Sponsor:innen brauchen", so die Tokio-Gewinnerin über 400 m: "Wir benötigen Geräte wie Rollstühle und aufwendig anzufertigende Prothesen."