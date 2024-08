Deutsche Basketballerinnen trotz guter Leistung mit klarer Niederlage gegen Gold-Favorit USA

Ab dem 7. August beginnt für die Frauen die K.o.-Phase in der Bercy Arena. Auf wen die deutsche Mannschaft in der Runde der letzten acht trifft, entscheidet sich nach dem Abschluss der Gruppenphase am Sonntagabend. Zumindest ein erneutes Aufeinandertreffen mit den USA ist vorerst ausgeschlossen.

Alleine das Erreichen des Viertelfinals ist für die DBB-Frauen ein großer Erfolg. In der brutal schweren Gruppe C hatten viele Experten im Vorfeld mit einem Vorrundenaus gerechnet, da Satou und Nyara Sabally sowie Fiebich aus der US-Profiliga WNBA erst kurz vor Olympia zum Team gestoßen waren - und Satou monatelang wegen einer Schulterblessur ausgefallen war.