"Er hat Abnormales geleistet": Christian Kukuk holt sensationell die Goldmedaille im Springreiten

Checker "in einer eigenen Liga unterwegs"

Sein Pferd, einst entdeckt von Bundestrainer Otto Becker und mit vier Jahren an Kukuks Arbeitgeber Ludger Beerbaum weitergegeben, lobte der neue Olympiasieger in den allerhöchsten Tönen. Checker sei "in einer eigenen Liga unterwegs, und Ludger hat den allerallergrößten Anteil an diesem Gold."

"Abnormal", lautete der erste Kommentar von Kukuks Teamkollegen Philipp Weishaupt, der nach einem Abwurf mit Zineday auf Platz zwölf landete: "Christian hat Abnormales geleistet, das ist so verdient." Altmeister Beerbaum, in Riesenbeck Arbeitgeber von Kukuk und Weishaupt, applaudierte sichtlich ergriffen.

Auch Otto Becker atmete tief durch: "Wir haben hier viele gute Runden, aber auch viel Pech erlebt. Dass wir jetzt so nach Hause fahren können, ist einfach mega." Er sei "super, super happy", sagte der Bundestrainer, "Christians Gold ist für alle eine Riesen-Erleichterung." Ob es nach 15 Jahren für ihn das Finale als Bundestrainer war, ließ Becker zunächst offen: "Es gibt noch keinen Plan, wie es mit mir weitergeht."