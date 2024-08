"Es war unheimlich geil": Beachvolleyball-Duo Nils Ehlers und Clemens Wickler bärenstark

Die Weltranglisten-Dritten erwischten am Sonntag am Fuße des Eiffelturms einen guten Start, vor allem Ehlers setzte im Angriff und Block immer wieder Zeichen.

Auch im zweiten Satz agierte das deutsche Duo clever und hatte die Partie im Griff. Bereits die Vorrunde hatten Ehlers/Wickler souverän mit drei Siegen aus drei Spielen abgeschlossen und dabei unter anderem die WM-Dritten Michal Bryl und Bartosz Losiak aus Polen geschlagen.

Am Montag (9.00 Uhr) treten die deutschen Meisterinnen Svenja Müller und Cinja Tillmann im Achtelfinale gegen Tina Graudina/Anastasija Samoilova aus Lettland an. Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig war mit Louisa Lippmann in der Vorrunde ausgeschieden und hatte anschließend ihr Karriereende nach der Saison angekündigt.