"Wahnsinn!" Deutschlands 3x3-Basketballerinnen holen historisches GOLD

Die Sensation war perfekt, Svenja Brunckhorst und ihre Teamkolleginnen hüpften wie aufgezogen über den Court. Und selbst der Größte des deutschen Basketballs wurde zum einfachen Fan.

Dirk Nowitzki grinste über das ganze Gesicht, er klatschte mit erhobenen Armen Beifall, und dann nahm er eine nach der anderen in den Arm: Brunckhorst, Sonja Greinacher, Marie Reichert und Elisa Mevius - die deutschen 3x3-Basketballerinnen hatten soeben Geschichte geschrieben und ihren märchenhaften Lauf bei den Olympischen Spielen mit der Goldmedaille gekrönt.

Das 17:16 gegen Spanien im Finale auf dem Place de la Concorde war der fulminante Abschluss einer olympischen Traumreise. "Die ganze Realisierung, was wir hier gemacht haben, was wir erreicht haben für den Basketball und den Frauen-Basketball in Deutschland - das wird erst später kommen", sagte Greinacher bei Eurosport.

Mit der ersten Olympia-Medaille für den deutschen Basketball überhaupt verabschiedeten sich die vier deutschen Frauen aus jener Stadt, in der sie mit ihren mitreißenden Auftritten nicht nur sämtliche Fans begeistert hatten. "Wahnsinn!", sagte Edelfan Nowitzki: "Das ist auf jeden Fall historisch."