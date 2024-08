Olympia 2024, Medaillenspiegel: Die deutsche Bilanz im Vergleich zu den Olympischen Spielen in Tokio - hat Deutschland weniger Medaillen gewonnen als 2021?

© getty

Olympia 2024, Medaillenspiegel: Die deutsche Bilanz im Vergleich zu den Olympischen Spielen in Tokio

Der DOSB hat zum Ende der Olympischen Spiele 2024 eine gemischte Bilanz der Leistungen des Team Deutschland bei den Wettkämpfen in Paris gezogen. Insgesamt gewann Deutschland im Vergleich zu den Olympischen Spielen in Tokio mehr Goldmedaillen (12 in Paris, 10 in Tokio), allerdings holte Deutschland insgesamt weniger Medaillen (33 in Paris, 37 in Tokio) und rutschte zudem im Medaillenspiegel um einen Rang von Platz neun auf zehn ab.

Das Team Deutschland zeigte bei Olympia 2024 einige starke Leistungen und holte so diverse vierte und fünfte Plätze, zufrieden ist der DOSB mit diesem Abschneiden dennoch nicht. "Wir sind mit einem anderen Ziel in diese Spiele gestartet", teilte Leistungssportvorstand Olaf Tabor mit.

Platz zehn im Medaillenspiegel ist das schlechteste Abschneiden eines deutschen Olympia-Teams seit 1952. Damit bestätigt sich ein negativer Trend: Schon in Tokio sind die Olympischen Spiele mit einem enttäuschenden sportlichen Gesamtergebnis des Team Deutschland zu Ende gegangen. 2012 in London waren es noch 44 Medaillen gewesen, 2004 in Sydney 49. 1996 in Atlanta hatte Deutschland sogar 65 Medaillen gewinnen können.