Kommentar: Die goldene Generation des deutschen Basketballs kann auch Team USA bezwingen

Olympia 2024, Basketball: Solche Erfolge kennt der deutsche Basketball nicht

Das gilt übrigens nicht nur für die Herren um Schröder: An dieser Stelle erinnere ich natürlich liebend gerne an den gestrigen Triumph der deutschen Basketballerinnen im Finale des 3x3. Wer den Kampf von Sonja "Sunny G" Greinacher, Svenja Brunckhorst, Elisa Mevius und Marie Reichert zum 17:16 gegen Spanien gesehen hat, wird ihn so schnell ohnehin nicht vergessen.

"Die ganze Realisierung, was wir hier gemacht haben, was wir erreicht haben für den Basketball und den Frauen-Basketball in Deutschland - das wird erst später kommen", resümierte Greinacher bei Eurosport schon kurz nach dem Erfolg passend. Es war die erste Medaille jemals im Basketball für Deutschland, und dann gleich Gold - überragend! Wie bei den Herren war Dirk Nowitzki in erster Reihe dabei, um das zu bejubeln.

In der Halle zeigten die deutschen Frauen angeführt von einer überragenden Satou Sabally schon einen guten Kampf gegen die Übermacht aus den USA. Die Frauen sind dort ein noch größerer Favorit auf Gold als die Männer um LeBron James. Am Mittwoch treffen die deutschen Frauen im Viertelfinale auf Frankreich, auch hier scheint viel möglich.

Klar ist: Der deutsche Basketball war noch nie ansatzweise so erfolgreich wie in den vergangenen zwei Jahren. Auch wenn es Ausreißer nach oben gab: 1993 reichte es mit Christian Welp als MVP zur Europameisterschaft, obwohl der erste deutsche NBA-Star Detlef Schrempf mit einer Knieverletzung fehlte. 2005 wurde auch Nowitzki MVP bei der EM, die Deutschen wurden Zweiter. Den Award holte sich Dirkules auch bei der WM 2002, wo Deutschland den dritten Platz erreichte.

Nowitzki ist einer der besten europäischen Spieler jemals, dennoch machte die deutsche Nationalmannschaft einige schwarze Jahre durch. Platz 17 bei der WM 2010, 2014 in Spanien war sie nicht einmal dabei. Ähnlich war das Bild mit einem 17. Platz bei der EM 2013 und dem 18. Platz 2015. Bei Olympia war Deutschland von 1996 bis 2016 überhaupt nur einmal vertreten mit einem zehnten Platz in Peking.