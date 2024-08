"Alle haben sich geirrt!" Die Erkenntnisse zu den Olympischen Spielen 2024 in Paris

© getty

Erkenntnisse zu den Olympischen Spielen in Paris 2024: So schön wird es so schnell nicht mehr

Paris 2024 war ein Triumphzug für die Grande Nation. Politisch hängt das Land schon lange in Schräglage, die Probleme sind groß, die Herausforderungen zahlreich. Aber vor den Augen der Welt eine große Show im Herzen Europas abzuliefern, das ist zweifelsohne gelungen. So schön war der Mix aus spektakulären Wettbewerben, wunderschönen Sportstätten, Kultur und Geschichte vielleicht noch nie. Zum dritten Mal wurden die Olympischen Spiele in der französischen Hauptstadt ausgetragen, die Messlatte liegt nun hoch. Mit dem Urteil der "besten Spiele aller Zeiten" ist man schnell zur Hand, oft zu schnell. Paris reiht sich aber definitiv in die Anwärter auf diese Auszeichnung ein.

Selbstverständlich gab es auch Misstöne. Die ambitionierte Eröffnungsfeier auf der Seine funktionierte im strömenden Regen nur teilweise am Fernseher, vor Ort überhaupt nicht. Der verdreckte Fluss machte die in ihm schwimmenden Athletinnen und Athleten im wahrsten Sinne des Wortes krank, das olympische Dorf genügte höchsten Ansprüchen nicht. Darüber hinaus herrschte jedoch zwei Wochen lang Partystimmung: Das Sicherheitskonzept funktionierte, Doping war nahezu überhaupt kein Thema. Bilder wie das Olympische Feuer hoch oben am Pariser Himmel oder das Beachvolleyball-Stadion am Eiffelturm wird man so schnell nicht vergessen. Es half auch, dass die Gastgeber mit 64 Medaillen überragend performten. "Alle, die nicht an diese Spiele geglaubt haben, haben sich geirrt, sowohl in der Organisation als auch im Sport", jubelte Präsident Emmanuel Macron gegenüber L'Equipe.