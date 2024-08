DHB-Team im Handball Halbfinale bei Olympia: Wo läuft Deutschland vs. Spanien heute live im Free-TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, 9. August, treffen die deutschen Handballer im Halbfinale der Olympischen Spiele auf Spanien. Im Stade Pierre-Mauroy geht es ab 16.30 Uhr um den Einzug ins Finale.

Olympia LIVE bei DAZN sehen Jetzt DAZN buchen Anzeige

In der Gruppenphase gab es Duell Deutschland vs. Spanien schon einmal - mit dem besseren Ende für das DHB-Team. Nach dem Drama-Sieg gegen Frankreich im Viertelfinale will Deutschland mehr und sich bereits heute eine Medaille sichern.