Olympia 2024 in Paris: Warum gibt es bei den Frauen keinen Zehnkampf?

Wie das Wort schon sagt, geht es beim Zehnkampf in zehn verschiedenen Einzeldisziplinen (unter anderem 100-m-Lauf, Weitsprung, Kugelstoßen) zur Sache. Pro Wettkampf bekommen die Athleten Punkte, und wer am Ende die meisten hat, gewinnt Gold. So ist es aber nur bei den Männern.

Bei den Frauen gibt es einen solchen Wettkampf während der Sommerspiele nicht. Für die Ursache müssen wir ein paar Jahre zurückschauen: Als der Zehnkampf in 1912 erstmals Teil der modernen Olympischen Spiele wurde, wurde Frauen noch überhaupt keine Möglichkeit gegeben, an den Leichtathletik-Disziplinen teilzunehmen - die ersten Lauf- und Wurfwettbewerbe für Sportlerinnen gab es im Jahr 1928.

Mit der Zeit wurden mehr und mehr Disziplinen hinzugefügt, im Jahr 1964 gab es dann den ersten Fünfkampf der Frauen - welcher in 1984 durch den Siebenkampf ersetzt wurde:

100 m Hürden

Hochsprung

Kugelstoßen

200 m

Weitsprung

Speerwurf

800 m

Seit 2004 werden auch Frauen-Zehnkämpfe ausgetragen, nicht jedoch bei olympischen Wettbewerben. Die offizielle Rekordhalterin ist die Litauerin Austra Skujyte (8358 Punkte). Diskussionen über eine Aufstockung des Siebenkampfs auf einen Zehnkampf werden seit einiger Zeit geführt, bis heute wurde daraus jedoch nichts.

"Es ist eine Idee, die in der Zukunft greifen wird", meinte vor vielen Jahren mal der jetzige Generaldirektor des Deutschen Leichtathletik-Verbandes Idriss Gonschinska. "Ich kann es mir gut vorstellen, weiß aber nicht, ob wir da schon so weit sind." Denn das Training für einen Frauen-Zehnkampf würde ein Training mit "völlig veränderter Methodik" erfordern: "So eine Entwicklung kann man nicht in einem Jahr umsetzen."