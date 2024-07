Wieder Ärger um die Seine: Schwimmtraining der Triathleten abgesagt

Die Entscheidung wurde gemeinsam vom olympischen Organisationskomitee, dem Triathlon-Weltverband und den örtlichen Behörden getroffen. "Die Wasserqualitätswerte stellen keine ausreichende Garantie für die Ausführung der Veranstaltung dar", heißt es in der Pressemitteilung.

"Wir hatten gestern schon im Meeting der Trainer eine Andeutung erhalten, dass es so kommen kann. Es ist immer mit ein bis zwei Tagen Beeinträchtigung der Wasserqualität zu rechnen", sagte Chef-Bundestrainer Thomas Moeller: "Wir haben Alternativtraining organisiert. Wir hoffen jetzt, dass die Sonne dafür sorgt, dass alles so weitergeht, wie es geplant war." Am Montag könnten demnach auch die Männer bei den Frauen mittrainieren.