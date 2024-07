Vielseitigkeit: Sturz macht Team-Medaille zunichte - Michael Jung auf Goldkurs

Dafür hielt sich Michael Jung in der Einzelwertung schadlos. Der Favorit übernahm nach einer perfekten Vorstellung die Führung und hat an der Spitze des Klassements 0,5 Punkte Vorsprung auf die Britin Laura Collett. "Unglaublich. Es hat einfach nur Spaß gemacht", sagte der 41-Jährige: "Die Zuschauer drumherum, die einen angefeuert haben - das war eine unglaubliche Kulisse." Im Springen am Montag (Einzel ab 15.00 Uhr) hat Jung den Sieg in eigener Hand.

Derweil suchte Christoph Wahler händeringend und sichtlich verzweifelt eine Erklärung für sein Missgeschick. Sein Carjatan sei "irgendwie mit dem Hinterbein in den Graben gekommen, und das hat den Galoppsprung dann so unterbrochen, dass ich aus dem Sattel geschubst wurde", sagte er. Er habe zuvor "an keinem Sprung das Gefühl gehabt, das etwas schiefgehen kann". Die britische Mannschaft liegt weiter an der Spitze, dahinter folgen Frankreich und Japan.