Über 10 Millionen Zuschauer! Erfolgreichste Eröffnungsfeier seit Athen 2004

Im Schnitt 10,1 Millionen Menschen waren am Freitag in der ARD während der rund vierstündigen Zeremonie auf der Seine und am Trocadero dabei. Der Marktanteil lag bei 45,7 Prozent des Gesamtpublikums, im linearen Fernsehen sogar bei 53,3.

Zuletzt gab es bei den Sommerspielen in Athen bessere Werte, als 12,95 Millionen bei einem Marktanteil von 45,9 Prozent einschalteten. Die spektakuläre Eröffnungsfeier der Spiele von London 2012 wollten nur 7,66 Millionen Menschen sehen. Die weiteren Sommerspiele in diesem Zeitraum liefen aufgrund der Zeitverschiebung nicht zur deutschen "Prime Time".

2008 in Peking waren 7,72 Millionen Zuschauer im öffentlich-rechtlichen Fernsehen dabei, 2016 in Rio de Janeiro 4,03 Millionen und 2021 in Tokio 2,07 Millionen.

Privatsender Eurosport kam am Freitagabend während der Eröffnungsfeier auf durchschnittlich 180.000 Zuschauer, lag damit bei einem Marktanteil von 0,8 Prozent.