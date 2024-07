"Ich will, dass er so denkt": Coach Steve Kerr lobt Selbstbewusstsein von Anthony Edwards bei Team USA

Steve Kerr hat kein Problem damit, dass sich der aufstrebende NBA-Superstar Anthony Edwards als erste Option des mit Stars gespickten Team USA bezeichnet. Der "Ant-Man" hatte selbstbewusst erklärt, dass sich die übrigen Größen im Team auf der Jagd nach Gold in Paris an ihn anpassen müssten und nicht umgekehrt.

"Ich liebe es, dass Anthony Edwards sagt, er sei die erste Option", betonte Kerr am Dienstag. "Ich will, dass er so denkt. Und ich will, dass fünf, sechs andere Spieler genau die gleiche Einstellung haben." Das sei schließlich das Schöne am so prominent besetzten Team, das unter anderem mit LeBron James, Stephen Curry und Kevin Durant aufwarten kann: "Diese Jungs könne alle ein Spiel an sich reißen. Ich glaube, sie werden mit der Zeit merken, dass diese Mentalität und Aggressivität etwas Gutes ist, denn nur so werden sie zum echten Team. Sie wollen einander nicht enttäuschen, sondern in jedem Spiel das Maximum herausholen."

Für den Titelverteidiger geht es bei den Olympischen Spielen am 28. Juli gegen Serbien los. Zuvor stehen noch einige Testspiele an, unter anderem gegen Weltmeister Deutschland.