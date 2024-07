Sensation im Basketball! Deutschland fertigt Europameister ab

Die 24-Jährige vom WNBA-Klub New York Liberty hatte im dritten Viertel nach einem schweren Zusammenprall mit Leonie Fiebich benommen und gestützt von zwei Betreuern das Feld verlassen müssen. Bis dahin hatte die starke Vorstellung der deutschen Korbjägerinnen, bei denen Starspielerin Satou Sabally mit 17 Punkten die beste Werferin war, im Mittelpunkt gestanden.

Allen voran, weil der Sieg gegen den Weltranglistensechsten Gold wert sein dürfte: Auf ihrer brutalen Olympia-Mission warten auf Deutschland noch die Japanerinnen, die in Tokio 2021 Silber geholt hatten, sowie Rekord-Olympiasieger und Top-Favorit USA. In die K.o.-Phase, die ab dem 7. August in der französischen Hauptstadt ausgetragen wird, kommen neben den beiden Ersten der drei Viererstaffeln auch die zwei besten Gruppendritten.

Erstmals überhaupt war ein deutsches Frauen-Team beim olympischen Basketball-Turnier an den Start gegangen - die Vorfreude war trotz der "Hammergruppe" entsprechend riesig. "Ich hatte immer das Gefühl, dass wir dort nicht hinkommen würden", gab Satou Sabally zu: "Und nun habe ich so tolle Teammates, es gibt so viele großartige Spielerinnen. Wir können wirklich von einer Medaille träumen."