Optimismus vor Olympischen Spielen in Paris: Wasser der Seine wieder zum Baden geeignet

Zudem spielt der Fluss eine zentrale Rolle bei der geplanten Eröffnungsfeier: So sollen am 26. Juli etwa 100 Boote mit Athletinnen und Athleten den Fluss hinunterfahren.

Vor zwei Wochen war die Seine noch durch einen wegweisenden Gesundheitscheck gerauscht. Und auch die zwischenzeitlichen weiteren Tests hatten vor einer Woche ergeben, dass die Seine zu diesem Zeitpunkt noch zu verschmutzt war, um die in dem Fluss geplanten Wettkämpfe durchzuführen. Die Werte für E.Coli-Bakterien - ein Schlüsselindikator für Fäkalien - lagen jeweils über den von den Sportverbänden vorgeschriebenen Höchstwerten.

Frankreich hat bereits rund 1,4 Milliarden Euro investiert, um etwa zahlreiche Haushalte in Paris an die Kanalisation anzuschließen, die ihr Abwasser bislang noch in die Seine geleitet hatten. Außerdem wurde ein riesiges Überlaufbecken errichtet, so dass bei starkem Niederschlag die Kanalisation nicht wie bisher in die Seine überläuft.