Olympiasieger versenkt Gianmarco Tamberi Ehering in der Seine

Wie Il Messaggero berichtet, ist dem 32-Jährigen der Ring von der nassen Hand abgerutscht und in den Fluss gefallen. Der Olympiasieger von Tokio führte die italienische Delegation gemeinsam mit der Fechterin Arianna Errigo an.

Ein Wasserballer soll nach dem schwerwiegenden Verlust ein Beweisvideo für Tamberis Ehefrau gedreht haben, um die Unfreiwilligkeit des Missgeschicks zu beweisen.

In Paris greift Tamberi erst am 7. August in der Qualifiktion wieder ins Geschehen ein. Die Medaillen werden am 10. August verteilt.