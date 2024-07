Mit Biergarten und Konzerten von Popstars aus Deutschland: "Deutsches Stadion" in Paris wird zur Party-Zone bei Olympia

"Die Vorfreude zeigt sich bei allen, die das Haus schon besichtigt haben. In der Fan Zone haben wir zirka 3000 Gäste pro Tag, auch für Fans ohne Tickets zum Mitfeiern", betont Weikert. In seiner mittlerweile über 30-jährigen Geschichte war das Deutsche Haus bereits in einer Schule, einer Universität, einem Restaurant, einem Hotel sowie einem Beach-/Golfclub beheimatet - aber noch nie in einem Stadion.

Im Hospitality- und Terrassen-Bereich entsteht ein exklusiver Treffpunkt für die Sportler sowie Vertreter aus Wirtschaft, Medien und Gesellschaft. Seit Olympia 1988 in Seoul gibt es das Deutsche Haus, sowohl bei den Sommer- als auch den Winterspielen. Nur vor drei Jahren in Tokio oder im Februar 2022 in Peking mussten die Athletinnen und Athleten des Deutschen Olympischen Sportbundes (DOSB) coronabedingt auf den beliebten Treffpunkt verzichten.

"Es ist immer wieder ein Highlight gewesen, ins Deutsche Haus zu kommen", sagt der frühere Turn-Star und Rio-Olympiasieger Fabian Hambüchen: "Nach den Wettkämpfen war es für mich immer der Hotspot." Der 36-Jährige wird in Paris als Eurosport-Experte vor Ort sein. Das Stadion, in dem normalerweise der Rugbyclub Stade Francais Paris des deutschen Eigentümers und Capri-Sun-Milliardärs Hans-Peter Wild spielt, bezeichnet er als "absoluten Wahnsinn".

Den Athleten wird es an nichts fehlen, sogar ein Fitnessraum steht zur Verfügung. Für Sicherheit sorgen rund 150 abgestellte Beamte der Bundespolizei. Das Deutsche Haus werde "eine Riesen-Spielwiese", sagte Hambüchen, der 2016 nach seiner Goldmedaille am Reck eine rauschende Party im deutschen Hauptquartier gefeiert hatte. In Paris sollen viele weitere folgen.