Olympia: Deutschland verpasst erste Medaille! Anna Janßen und Maximilian Ulbrich unterlegen Kasachstan im Schießen

Das Duo des Deutschen Schützenbundes (DBS) verlor im Mixed-Wettbewerb mit dem Luftgewehr das Duell um Bronze, Janßen/Ulbrich mussten sich im kleinen Finale Alexandra Le und Islam Satpajew aus Kasachstan mit 5:17 Punkten geschlagen geben. Um das erste Gold der Spiele kämpfen China und Südkorea.

Die Mixed-Europameister Janßen/Ulbrich hatten am Vormittag im Schießzentrum Chateauroux in der Qualifikation durch Platz vier hinter China, Südkorea und Kasachstan das Duell um Bronze erreicht, ließen ihre Chance aber liegen. Der DSB war bei den Sommerspielen in Tokio trotz guter Voraussetzungen ohne Medaillen geblieben. Janßen/Ulbrich hätten schnell für eine bessere Bilanz sorgen können, viel fehlte nicht.

Auch für den Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) blieb das erhoffte frühe Erfolgserlebnis aus. Für die erste deutsche Medaille bei den Spielen in Japan hatten vor drei Jahren die Wasserspringerinnen Tina Punzel/Lena Hentschel am zweiten Wettkampftag gesorgt.

Die 22-jährige Janßen ist eine der großen Hoffnungsträgerinnen des DSB. Die Studentin von der SSG Kevelaer ist Weltranglistenerste und Europameisterin mit dem Luftgewehr. Zudem startet sie in Paris im KK-Dreistellungskampf. Auch Ulbrich ist in den beiden Einzeldisziplinen im Einsatz.

