Olympia-Eröffnungsfeier: Warum Deutschland schon mit "Startnummer" sieben an der Reihe ist

Erst für die letzten drei Positionen verlässt die Reihenfolge wieder das alphabetische System. Startplatz 203 geht an Australien als Gastgeber der übernächsten Sommerspiele (Brisbane 2032), mit der Nummer 204 fahren die USA als Schauplatz der nächsten Sommerspiele (Los Angeles 2028) vor, ehe die Parade traditionell mit dem Gastgeber, diesmal also Frankreich, endet.

In Tokio war Deutschland (latinisiert damals "Doitsu") erst an 115. Stelle einmarschiert, 2016 in Rio de Janeiro durfte "Alemanha" als Nummer fünf noch früher als diesmal auf die Runde durch das Stadion gehen.