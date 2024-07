Deutschlands Hockey-Frauen auf Viertelfinal-Kurs - Bundestrainer flippt aus

Das erste Ziel K.o.-Runde ist somit zum Greifen nah. Altenburg war zwischenzeitlich allerdings völlig aufgebracht und giftete Anne Schröder in einer Auszeit lautstark an.

Kapitänin Nike Lorenz (3./52./53.), Charlotte Stapenhorst (11.), Amelie Wortmann (28.) und schossen die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) in Paris zum zweiten Sieg im dritten Gruppenspiel. Für Frankreich traf Yohanna Lhopital (51.).

Nächster Gegner der EM-Dritten im Kampf um das Viertelfinale ist am Freitag (10.00 Uhr) China, abschließend wartet in der Vorrunde der EM-Zweite Belgien auf Lorenz und Co. Aus den beiden Sechsergruppen erreichen jeweils die besten Vier Mannschaften die nächste Runde.

Nach dem 2:0 im Auftaktmatch gegen Japan hatten die DHB-Frauen dem absoluten Topfavoriten Niederlande lange die Stirn geboten, mussten sich nach zwei Treffern in der Schlussphase jedoch geschlagen geben (1:2).

Altenburg war danach mit der "Gesamtperformance" nicht zufrieden gewesen und hatte für die Partie gegen den Weltranglisten-20. Frankreich die Zielsetzung vorgegeben: "Wir wollen auf jeden Fall noch mehr Spielzeit zu unserem Spiel machen."