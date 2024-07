"Das geht auf den Rücken": Warum Handball-Bundestrainer Alfred Gislason das Olympische Dorf meidet

"Ich will nicht in einem Dreierzimmer auf dem Boden sitzen mit einer Gerätekiste als Schreibtisch. Das geht auf den Rücken", sagte Gislason. Diese Erfahrung habe er bei den Olympischen Spielen 2021 in Tokio gemacht.

Der 64-jährige Isländer hat sich stattdessen in der französischen Hauptstadt in einem Hotel einquartiert. So kann er bequemer und "in Ruhe meine Videoarbeit machen", um sich auf die Gegner der DHB-Auswahl vorzubereiten.

"Es ist schon ein bisschen Karnevalsstimmung im Dorf. Wir sind aber nicht hier, um zu feiern oder Selfies mit weltbekannten Sportlern zu sammeln. Wir träumen davon, ins Halbfinale zu kommen", stellte Gislason klar, der erstmals als Spieler für Island bei den Olympischen Spielen 1984 in Los Angeles an den Start ging.

Aus diesem Grund verzichtete die Nationalmannschaft auch auf die Teilnahme an der Eröffnungsfeier am Freitag. Schließlich stand am Samstag bereits das erste Spiel auf dem Programm, das etwas überraschend mit 30:27 gegen Schweden gewonnen wurde.