USA vs. Südsudan: Basketball bei Olympia heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Die Rollen sind vor Beginn natürlich klar verteilt: Das Starensemble aus den USA geht in jedes Olympia-Duell als haushoher Favorit, Medaillenanwärter Serbien hat die Truppe um LeBron James und Stephen Curry am Sonntag ohne Mühe 110:84 vom Parkett gefegt. Aber: Auch der Südsudan gewann sein Auftaktspiel - und in der Vorbereitung hätten die Afrikaner ihrem heutigen Gegner um ein Haar ein Bein gestellt. Wir dürfen also gespannt sein!

Vor Beginn: Wie alle Gruppenspiele wird auch dieses im Stade Pierre Mauroy in Lille ausgetragen, um 21 Uhr geht es dort am heutigen Mittwoch, dem 31. Juli, los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie USA vs. Südsudan bei Olympia 2024!