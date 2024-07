Turnen bei Olympia 2024 in Paris: Termin, Zeitplan, Ort, Stadion, deutsche Teilnehmer, Übertragung im Free-TV und Livestream

© getty

Turnen bei Olympia 2024 in Paris: Übertragung im Free-TV und Livestream

Mehrere Sender haben sich die Übertragungsrechte für die Sommerspiele in Paris gesichert. So unter anderem auch Eurosport, das mit seinem Free-TV-Sender Eurosport 1 und dem Pay-TV-Sender Eurosport 2 im Einsatz ist. Außerdem bieten die beiden öffentlich-rechtlichen Sender ARD und ZDF ebenfalls Livebilder zu den Wettkämpfen in der französischen Hauptstadt an.

Damit ist noch nicht Schluss. Die Sender stellen auch Livestreams zur Verfügung. Auf die Livestreams bei discovery+ und DAZN kann man nur mit einem kostenpflichtigen Abonnement zugreifen, für die Livestreams bei sportschau.de und zdf.de braucht man dagegen kein Abo.