"Es war heute zu viel": Bitterer Fauxpas! Deutsches Drama im Kajak

Ricarda Funk: "Beim Cross bin ich mördernervös"

Die Spiele in Paris werden nun nicht als Höhepunkt in Erinnerung bleiben. Zumindest bleibt noch eine weitere Medaillenchance. Außer im Einer-Kajak tritt Funk auch in der neuen olympischen Disziplin Kajak-Cross an.

Den Wettbewerb sieht Funk als "große Bereicherung. Beim Cross bin ich mördernervös. Da werden die Ellbogen ausgepackt."

In den kommenden Tagen schickt der Deutsche Kanuverband mit Noah Hegge, Elena Lilik, Sideris Tasiadis und Stefan Hengst noch weitere Medaillenkandidaten ins Wildwasser.