Olympia 2024 in Paris: Wer entzündet das Olympische Feuer?

Das Olympische Feuer der heurigen Spiele wurde schon am 13. April entzündet, vor den Ruinen des Hera-Tempels im griechischen Olympia von einer Schauspielerin in der Rolle der Hohepriesterin. Von dort reiste die Flamme nach Athen, dann weiter auf dem Schiff Belem über das Mittelmeer. Am 8. Mai startete das Feuer seine Reise durch Frankreich, am heutigen Donnerstag (11. Juli) ist es in Auxerre in der Region Yonne.

Insgesamt 10.000 Trägerinnen und Träger kommt die Ehre zu, das Feuer auf seinem Weg zu begleiten, das Auswahlverfahren dafür begann vor mehr als einem Jahr. Auch einige Deutsche haben die Fackel bereits getragen, darunter Turnlegende Fabian Hambüchen und die 102-jährige Melanie Berger-Volle.