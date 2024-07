Leichtathletik bei Olympia 2024 in Paris: Termin, Ort, Zeitplan, Wettkämpfe, deutsche Athleten, Übertragung im Free-TV und Livestream

Leichtathletik bei Olympia 2024 in Paris: Termin, Ort, Zeitplan, Wettkämpfe

Vom 1. August bis zum 11. August gehen bei den Olympischen Spielen in Paris die Leichtathletikwettkämpfe über die Bühne. Insgesamt 48 Medaillenentscheidungen werden in diesem Zeitraum stattfinden.

An gleich vier Wettkampfstätten werden in diesem Jahr die Leichtathletikwettbewerbe in Paris ausgetragen. Im Stade de France in Saint Denis, stehen alle Leichtathletikwettkämpfe an. Als Austragungsorte der Wettbewerbe im Marathon und Gehen zählen zudem das Rathaus Hôtel de Ville, Invalides und der Trocadéro.