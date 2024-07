"Dem Ordner ist es zu spooky geworden": Deutschem Sportstar wird olympische Fackel abgenommen

"Ich weiß wirklich nicht, was ich gerade sagen soll, aber ich habe gerade die originale olympische Fackel von der Eröffnungsfeier tragen dürfen", sagte Neureuther anschließend.

Und weiter: "Dem Ordner ist es dann ein bisschen zu spooky geworden, er hat sie mir wieder weggenommen. Aber hey: Das Gefühl ist unglaublich!"

Wie der 40-Jährige überhaupt an das wertvolle Stück gekommen ist, erklärte er später im Studio. Er sei am Louvre gewesen, um einen Beitrag zu drehen. Gleichzeitig fand dort die Probe für die Eröffnungsfeier statt.

"Es war so ein verrücktes Szenario. Es war eh schon Wahnsinn, dass wir dort überhaupt reingekommen sind. Es war vor drei Tagen, da waren die Sicherheitskontrollen noch nicht so eng. Dann sehe ich dort eine junge Dame mit einer Fackel in der Hand, daneben ein Sicherheitsmensch. Dann habe ich die Frau gefragt, ob es die Fackel der Eröffnungsfeier sei. Als sie bejahte, bat ich darum, die Fackel einmal in die Hand nehmen zu dürfen", so Neureuther.