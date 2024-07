"Das System aus den Ländern des Ostblocks kopiert": Heftige Doping-Vorwürfe gegen Spanien

Eine wichtige Figur soll dabei der berüchtigte Arzt Eufemiano Fuentes gewesen sein, die zentrale Figur beim Dopingskandal 2006 im internationalen Radsport um Jan Ullrich.

Dies ist das Ergebnis internationaler Recherchen, welche die ARD-Dopingredaktion im Film "Geheimsache Doping: Schmutzige Spiele" an die Öffentlichkeit bringt.

Laut des Films, der ab 19. Juli in der ARD Mediathek ausgestrahlt wird und am 24. Juli (22.40 Uhr) im linearen Fernsehen läuft, hat Fuentes 2021 vor versteckten Kameras gesagt, er habe in den Jahren vor Barcelona 1992 "im Schatten" gearbeitet, "damit man mich nicht mit den Erfolgen von 1992 in Verbindung bringen kann".

Der ehemalige Leichtathlet behauptete demnach weiter, man habe in Spanien damals "das System aus den Ländern des Ostblocks" kopiert: "Die Regierung hat also gesagt: Tu, was immer du tun musst, aber wir wollen Medaillen. Wir wollen keine positiven Tests."