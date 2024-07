"Die Eröffnungszeremonie wird zur Farce": Scharfe Kritik und totale Begeisterung bei Start von Olympia

ENGLAND

BBC: "Die Eröffnungsfeier erleuchtet Paris in einzigartigem Stil. Tausende von Athleten segelten auf der Seine entlang, vorbei an lebhaften Künstlern auf Brücken, Ufern und Dächern - eine Eröffnungszeremonie der besonderen Art."

The Sun: "Seine-sational! Die Olympischen Spiele 2024 in Paris haben nach einer spektakulären Eröffnungsfeier offiziell begonnen! Mit der atemberaubenden Zeremonie, die auf der Seine und nicht in einem Stadion stattfand, wurde Geschichte geschrieben."

Daily Mail: "Die Eröffnungszeremonie wird zur Farce, als die Olympische Flagge vor den Würdenträgern der Welt unter dem Eiffelturm verkehrt herum gehisst wird."

Telegraph: "Der Surrealismus kehrt nach Paris zurück. Da war viel wortwörtliches Showboating, aber als Ausdruck eines komplizierten und wirklich ziemlich seltsamen Landes kann man sich von Frankreich nicht mehr wünschen. Wirklich schade um das Wetter, aber mit etwas Glück wird das alles ab morgen von herrlichem Sport überschattet."