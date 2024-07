Deutschland vs. USA, Frauen Fußball bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream?

Am heutigen Sonntag ist die ZDF im Free-TV zuständig und begleitet im Rahmen des Sportstudios ab 8.15 Uhr den gesamten Olympiatag live. Während das ZDF im linearen Fernsehen zwischen den verschiedenen Disziplinen wechselt, könnt Ihr im Livestream über Website und Mediathek die Events in voller Länge genießen - so auch das Duell Deutschland vs. USA.

Auch die ARD bietet das Duell im Livestream an - ebenfalls kostenfrei.

Eurosport zeigt den Spaß ab 20.50 Uhr ebenfalls live. Im TV ist das Ganze kostenfrei empfangbar, für den Livestream über discovery+ oder DAZN müsst Ihr zahlen.