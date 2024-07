Deutschland vs. USA: Frauen Fußball bei Olympia heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Heute dürften die Weichen gestellt werden: Welche der beiden Nationen kann sich auf dem ersten Rang für die K.o.-Runde qualifizieren? Die DFB-Frauen setzten am ersten Spieltag mit einem 3:0-Erfolg über Australien gleich mal ein Ausrufezeichen, auch die USA gab sich gegen Sambia (3:0) keine Blöße.

Vor Beginn: Der Anstoß am heutigen Sonntag, dem 28. Juli, ist für 21 Uhr angesetzt. Gespielt wird nicht in Paris, sondern im Orange Vélodrome in Marseille.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie Deutschland vs. USA am 2. Spieltag der Gruppenphase bei Olympia!