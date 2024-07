Deutschland vs. Sambia, Frauen Fußball bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream?

Am heutigen Mittwoch, den 31. Juli, bestreiten die DFB-Frauen ihr drittes Gruppenspiel im Rahmen der Olympischen Spiele in Paris. Nachdem man zuerst Australien schlagen konnte und gegen die USA verlor, geht es heute gegen Sambia weiter. Das Duell wird um 19 Uhr im Stade Geoffroy-Guichard in Saint Etienne angepfiffen.

