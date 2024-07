Deutschland vs. Japan, Handball bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DHB-Team im TV und Livestream?

Die deutsche Nationalmannschaft hätte nicht besser in das olympische Turnier starten können. Die Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason bezwang am vergangenen Samstag die starken Schweden mit 30:27. Nun geht die Reise aber weiter, am heutigen Montag, den 29. Juli, misst sich das DHB-Team mit Japan, das seinen Auftakt nur knapp 29:30 gegen Kroatien verlor.

Deutschland gegen Japan geht um 9 Uhr los und findet in der Arena Paris Sud 6 in Paris statt.