Deutschland vs. Australien, Frauen Fußball bei Olympia heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt das DFB-Team im TV und Livestream?

Am heutigen Donnerstag, den 25. Juli, startet das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch seine Reise bei den Olympischen Spielen in Frankreich mit einem Gruppenspiel gegen Australien. Kapitänin Alexandra Popp und Co. haben gegen die Australierinnen die ersten drei Punkte in der Gruppe B im Visier. Weitere Gegner Deutschlands sind die USA und Sambia.

Die Partie zwischen Deutschland und Australien geht um 19 Uhr los und wird im Stade Vélodrome in Marseille ausgetragen.

Frauen Fußball bei Olympia: Der deutsche Spielplan im Überblick