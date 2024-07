Deutschland, Handball bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner, Übertragung DHB-Team live im Free-TV und Livestream

Deutschland, Handball bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner

Die zwölf teilnehmenden Nationen wurden auf zwei Sechser-Gruppen aufgeteilt. Das DHB-Team ist dabei Teil der Gruppe A, in der sich auch Spanien, Kroatien, Slowenien, Schweden und Japan befinden.

Platz Land Sp. S U N Tore Diff. Punkte 1. Spanien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 2. Kroatien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 3. Deutschland 0 0 0 0 0:0 ±0 0 4. Slowenien 0 0 0 0 0:0 ±0 0 5. Schweden 0 0 0 0 0:0 ±0 0 6. Japan 0 0 0 0 0:0 ±0 0

Die Olympia-Reise geht für das Team von Bundestrainer Alfred Gislason am 27. Juli gegen Schweden los. Im Zwei-Tages-Takt geht es daraufhin dann weiter mit Duellen gegen Japan, Kroatien, Spanien und Slowenien. Alle Spiele finden in der Arena Paris Sud 6 in Paris statt. Die ersten Vier der Gruppe qualifizieren sich für das Viertelfinale.