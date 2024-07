Deutschland, Fußball Frauen bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner, Übertragung DFB-Team live im Free-TV und Livestream

Deutschland, Fußball Frauen bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine, Gruppe, Gegner

12 Mannschaften nehmen am Olympiaturnier der Fußballerinnen teil. Das DFB-Team misst sich dabei in der Gruppe B mit den Vereinigten Staaten, Australien und Sambia.

Am 25. Juli hat das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch sein erstes Spiel, wenn es in Marseille gegen Australien geht. Weiter geht's am 28. Juli gegen die USA und zum Abschluss der Gruppenphase trifft man am 31. August in Saint-Etienne auf Sambia.

Deutschland, Fußball Frauen bei Olympia 2024 in Paris: Zeitplan, Spielplan, Termine

Datum Anpfiff Mannschafft 1 Mannschafft 1 Ort 25. Juli 19 Uhr Deutschland Australien Stade Vélodrome, Marseille 28. Juli 21 Uhr USA Deutschland Stade Vélodrome, Marseille 31. Juli 19 Uhr Sambia Deutschland Stade Geoffroy Guichard, Saint-Etienne

Im Viertelfinale ist Platz für acht Mannschaften. Die drei Gruppenersten und die drei Gruppenzweiten sowie die besten zwei Gruppendritten schaffen es weiter.

Deutschland, Fußball Frauen bei Olympia 2024 in Paris: Gruppe, Gegner