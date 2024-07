Team USA: Kevin Durant fehlt weiter im Training - Steve Kerr reagiert

© getty

Team USA: Kevin Durant fehlt weiterhin verletzt

In der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris hat das Team USA mittlerweile das Trainingslager in Las Vegas verlassen und ist nach Abu Dhabi geflogen. Dort stehen weitere Testspiele an, darunter gegen Australien am Montag.

Weiterhin nicht einsatzfähig ist Kevin Durant. Der Superstar von den Phoenix Suns laboriert an einer Wadenverletzung, die er sich vor zwei Wochen zugezogen hat. Durant konnte am Samstag nicht trainieren und wird wohl auch gegen Australien nur zuschauen können.

"Wir haben immer noch ein paar Wochen Zeit, bevor wir eine Entscheidung treffen müssen, was den Kader betrifft", erklärte Head Coach Steve Kerr. "Wir schauen einfach von Tag zu Tag." Die Frage, ob man bereits einen Ersatzkandidaten im Kopf habe, wollte Kerr nicht beantworten: "Darüber haben wir noch gar nicht gesprochen, weil wir davon ausgehen, dass bei Durant alles gut ausgehen wird."

Kawhi Leonard von den LA Clippers musste aufgrund seiner Verletzungsprobleme bereits für die Spiele absagen. Als Ersatzmann wurde Derrick White von den Boston Celtics nominiert, der Guard nahm am Samstag erstmals am Mannschaftstraining teil. "Ich war eigentlich davon ausgegangen, dass Kawhi spielen kann", sagte der 30-Jährige. "Aber dann hat sich das geändert und ich habe den Anruf bekommen."

Celtics-Teamkollege Jayson Tatum freute sich über die Ankunft Whites: "Er bringt Championship-DNA ins Team." Boston hatte in der abgelaufenen Saison den NBA-Titel gewonnen.