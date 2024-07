Olympia 2024: Auf diese Spielerinnen sollte besonders geachtet werden

Adriana Leon (Kanada)

Dies wird das erste olympische Turnier seit 2000 sein, bei dem Kanada nicht die legendäre Christine Sinclair im Kader hat. Die 41-Jährige gab im Dezember ihren Rücktritt vom internationalen Fußball bekannt und hängte ihre Schuhe als beste Torschützin aller Zeiten an den Nagel. Ihre 190 Treffer, rund 60 mehr als Cristiano Ronaldos Rekord im Männerfußball, werden wohl nie übertroffen werden.

Wie wird Kanada also bei den Olympischen Spielen 2024 ohne sie im Angriff zurechtkommen? In den letzten Jahren hat sich Sinclair eher in eine tiefere Rolle fallen lassen, anstatt im Mittelpunkt zu stehen. Dennoch steht außer Frage, dass sie im Angriffsspiel ihres Landes eine wichtige Rolle spielte. Nicht zuletzt, weil sie die Aufmerksamkeit der gegnerischen Verteidigerinnen auf sich zog und so Raum für ihre Mitspielerinnen schaffen konnte.

Während des gesamten Jahres 2024 ging es nicht darum, dass die Olympiasiegerinnen von 2021 Sinclair gleichwertig ersetzen, sondern dass sie sich an ein neues Angriffsbild ohne sie anpassen. In diesem Zusammenhang hat Adriana Leon geglänzt. Die Stürmerin von Aston Villa hat in diesem Kalenderjahr bereits neun Tore für Kanada erzielt. Wenn sie in Frankreich an diese Leistung anknüpfen könnte, wäre das ein großer Beitrag zu weiteren erfolgreichen Spielen für die Nordamerikanerinnen.