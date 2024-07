Alexander Zverev vs. Jaume Munar, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Olympia im TV und Livestream?

Um die Übertragung der Olympischen Spiele in Paris kümmern sich mehrere Anbieter. Was die Übertragung im Free-TV anbelangt, so sind die ARD, das ZDF und Eurosport 1 dafür verantwortlich. Dazu stellen alle drei Sender auch Livestreams zur Verfügung, die parallel zur TV-Übertragung laufen. Diese sind kostenlos bei sportschau.de und zdf.de sowie kostenpflichtig bei DAZN und discovery+ auffindbar. Und dort wird das Match zwischen Zverev und Munar auch live übertragen.