Olympia 2024 in Paris: Welche deutschen Athleten sind dabei und wann kann Deutschland eine Medaille gewinnen?

Die Olympischen Spiele in Paris werden am 26. Juli eröffnet und am 11. August beendet. In diesen Tagen und Wochen geben die besten Athletinnen und Athleten der Welt alles, um beim prestigeträchtigen Wettbewerb eine Medaille zu ergattern. Insgesamt 32 verschiedene Sportarten hat Olympia 2024 zu bieten, dazu 329 Medaillenentscheidungen. Auch die deutschen Stars möchten natürlich gut abschneiden.

Im Folgenden erfahrt Ihr, welche Athleten bei den Sommerspielen mit dabei sind und wann sie eine Medaille gewinnen können.