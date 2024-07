Olympia 2024, Frauen Fußball: Wo läuft Deutschland vs. Australien heute live im Free-TV und Livestream?

Nachdem die deutsche Frauen-Auswahl bei den vergangenen Olympischen Spielen in Tokio im Sommer 2021 erst gar nicht mit dabei war, startet man nun beim Großereignis in Paris einen neuen Versuch, den Erfolg von 2016, als man von Rio de Janeiro mit Gold zurückkam, zu wiederholen.

Dafür will das Team von Bundestrainer Horst Hrubesch am heutigen Donnerstag (25. Juli) mit einem Sieg gegen Australien starten. Das Auftaktspiel wird um 19 Uhr im Stade Vélodrome in Marseille ausgetragen.

Frauen Fußball bei Olympia: Der deutsche Spielplan im Überblick