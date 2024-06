Eurosport verkündet Experten-Team für Olympia: Tennis-Ikone dabei

Tennis-Ikone Boris Becker wird Eurosport bei den Sommerspielen in Paris als einer von sieben Olympiasiegern im Experten-Team unterstützen. Wie der TV-Sender am Mittwoch mitteilte, umfasst das Team "rund 30 ehemalige Athletinnen und Athleten". Eurosport und discovery+ werden die Wettkämpfe in Paris vom 26. Juli bis 11. August umfangreich abdecken und alle Wettkämpfe live übertragen.

Anzeige

"Die Olympischen Spiele sind das größte Sportereignis der Welt und haben ihr ganz besonderes Flair", sagte der sechsmalige Grand-Slam-Champion: "Daher freue ich mich sehr darauf, diesen olympischen Spirit noch einmal aus einer anderen Perspektive zu spüren." Die weiteren Olympiasieger neben Becker, der 1992 in Barcelona im Doppel die Goldmedaille gewonnen hatte, sind Fabian Hambüchen (2016, Turnen), Ole Bischof (2008, Judo), Lisa Brennauer (2021, Bahnrad), Max Hoff (2016, Kanu), Fanny Rinne (2004, Hockey) und Sabine Spitz (2008, Mountainbike).

Artikel und Videos zum Thema