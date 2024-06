Basketball-Wunderkind Caitlin Clark wohl nicht im US-Kader für Olympia

Die 22-Jährige sorgt für ein enormes Zuschauerinteresse an der WNBA und war von Indiana Fever im Draft im April an der ersten Stelle auswählt worden.

In Paris trifft die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) in der Gruppe C auf die USA, Japan und Belgien. Im Vorfeld des Turniers bestreiten die deutschen Frauen um Starspielerin Satou Sabally am 23. Juli in London ein Testspiel gegen die US-Amerikanerinnen, die seit 1996 bei Olympia jeweils die Goldmedaille gewonnen haben.

Am Freitagabend verfolgten 20.333 Zuschauer das Spiel von Indiana und Clark in der Halle der Washington Mystics - die höchste Zuschauerzahl bei einem WNBA-Spiel seit 17 Jahren. Berühmt wurde die Dreier-Spezialisten durch ihre College-Karriere, in der sie mit 3951 Zählern einen geschlechterunabhängigen Punkterekord aufgestellt hatte.