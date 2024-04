100 Tage vor Olympia: Kurzfristige Verlegung der Eröffnungsfeier möglich

© getty

Nach aktuellen IOC-Angaben haben sich erst zwölf russische und fünf belarussische Athleten für Paris qualifiziert, die Zahlen dürften nur noch geringfügig steigen. Zum Vergleich: In Tokio 2021 starteten 330 Russen - trotz jahrelanger schwerer Dopingvergehen. Über die Teilnahme an der Schlussfeier will das IOC zu einem späteren Zeitpunkt entschieden.

Mittwoch startet weiterer Ticket-Verkauf

Dennoch: Die Schwere der vom Coronavirus geprägten und gedämpften Spiele von Tokio und Peking soll weichen - und die Welt hat Lust auf Paris und die Leichtigkeit des savoir vivre. Die Mehrzahl der rund knapp acht Millionen Tickets ist verkauft, ab Mittwoch gehen quasi als Zugabe "für alle Sportarten in allen Preiskategorien für alle Austragungsstätten" noch einmal 250.000 Eintrittskarten in den Verkauf. Sie dürften schnell vergriffen sein.

An den Wettkampfstätten geht es nur noch um den Feinschliff, und das Budget soll, so hofft das Organisationskomitee Cojo, am Ende unter neun Milliarden Euro liegen - damit wären es die "günstigsten" Sommerspiele seit Peking 2008. "Wir sind bereit, wir sind auf der Zielgeraden", sagt Organisationschef Tony Estanguet.

Wegen des Verdachts der Begünstigung und der Veruntreuung öffentlicher Gelder bei der Vergabe von Aufträgen ermittelt die Finanzstaatsanwaltschaft allerdings gegen die Organisatoren. Die Gewerkschaften im für Streiks bekannten Frankreich drohen damit, auch während der Spiele die Arbeit niederzulegen. Und die altehrwürdige Metro sieht sich angesichts der Menschenmassen - mit 15 Millionen Besuchern wird gerechnet - einem Stresstest ausgesetzt.