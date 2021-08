Kanu: Brendel wahrt Medaillenchance über Umweg Viertelfinale

Der dreimalige Canadier-Olympiasieger Sebastian Brendel hat ein frühes Aus bei den Olympischen Spielen in Tokio über seine Paradestrecke verhindert und das Halbfinale erreicht. Nach dem dritten Platz im Vorlauf wahrte der Potsdamer über den Umweg Viertelfinale mit einem Sieg seine Chance auf eine Medaille im Einer über 1000 m. Die Entscheidungen fallen am Samstag.

Teamkollege Conrad Scheibner (Berlin) schaffte als Zweiter seines Vorlaufs den direkten Sprung in die Vorschlussrunde. Der Kajak-Vierer der Männer um Routinier Ronald Rauhe (Potsdam) qualifizierte sich als Vorlaufsieger über 500 m ebenfalls souverän für das Halbfinale. Die Weltmeister sind die Top-Favoriten auf Gold.

"Wir haben das Potenzial, schneller zu fahren als je zuvor", sagte Rauhe und ergänzte im Hinblick auf das bevorstehende Duell mit Spanien: "Wir haben uns einen Plan ausgedacht, um sie taktisch so unter Druck zu setzen, damit gar nicht erst der Gedanke aufkommt, sie könnten hier gewinnen."

Bei den Frauen qualifizierten sich der Kajak-Vierer und der Canadier-Zweier mit Lisa Jahn (Berlin) und Sophie Koch (Karlsruhe) über jeweils 500 m für das Halbfinale. Beide Boote landeten in ihren Vorläufen auf Rang zwei.

Brendel zählt nach seinem Erfolg im C1 bei den Spielen 2012 in London und Doppel-Gold vor fünf Jahren in Rio zu den aussichtsreichsten Kandidaten des Deutschen Kanu-Verbandes (DKV). Der 33-Jährige hatte im Zweier mit Tim Hecker am Dienstag Bronze gewonnen. Im Einer könnte Brendel als erster Athlet zum dritten Mal in Folge Olympiasieger werden.